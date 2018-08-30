20:15 30.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД подготовил пакет документов о расторжении договора с РФ, - Климкин

Министерство иностранных дел Украины уже подготовило пакет документов для денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

МИД подготовил пакет документов о расторжении договора с РФ, - Климкин

Об этом в четверг, 30 августа, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. При этом минитр напомнил, что это всегда было позицией министерства.

В ближайшие дни мы внесем его формально, - пояснил глава украинского внешнеполитического ведомства. При этом Климкин добавил, что Россия нарушила все, что возможно в этом договоре.

Напомним, договор о дружбе с Россией был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против). Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Накануне президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подготовить документы для денонсации договора о дружбе с Россией.

Как сообщал УРА-Информ, позже Климкин заявил, что Украина до конца сентября уведомит Россию о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. По его словам, Петр Порошенко поручил до 30 сентября сообщить РФ о разрыве договора о дружбе. Отметим, если Украина не уведомит российскую сторону о разрыве договора, то с 1 апреля 2019 года он продлится еще на 10 лет.


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