17:58 30.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кравчук пожаловался, что он с Кучмой не получает такую же пенсию как Ющенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук хочет, чтобы Петр Порошенко назначил ему пенсию.

Кравчук пожаловался, что он с Кучмой не получает такую же пенсию как Ющенко

Ведь сейчас только два президента из пяти получают зарплату – это Петр Порошенко и Виктор Ющенко, об этом он рассказал в интервью "Главкому".

Как отметил Леонид Кравчук, за прошлый год два президента получили по трети миллиона выплат. Зато он, как и Леонид Кучма, получил только депутатскую пенсию.

В связи с этим Кравчук советует Порошенко постыдиться по этому поводу. А на вопрос, имеет ли он какой-либо доход, кроме пенсии, Кравчук ответил, что нет.

Как сообщал "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека признал законным отказ Украины осуществлять социальные выплаты жителям на неподконтрольных территориях Донбасса.


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