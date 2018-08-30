10:58 30.08.2018 | Политика | Новости
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Генсек ООН обеспокоен состоянием здоровья Сенцова

Генеральный секретарь Организации Объединенный Наций Антониу Гутерреш обеспокоен состоянием незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 108 дней продолжает голодовку.

Генсек ООН обеспокоен состоянием здоровья Сенцова

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

Известно, что данный вопрос был частью обсуждений генсека с российскими властями. Ранее Сенцов сообщил, что у него дистрофия, анемия и гипоксия.

Депутаты парламентов Латвии, Эстонии и Литвы направили обращение лидерам Европейского союза с призывом оказывать давление на Россию, чтобы добиться немедленного освобождения незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова и других украинских политических заключенных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украински политзаключенный Олег Сенцов не будет просить РФ о помиловании. Ранее Управление по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ направило ответ матери Олега Сенцова.


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