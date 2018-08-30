Генсек ООН обеспокоен состоянием здоровья Сенцова

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

Известно, что данный вопрос был частью обсуждений генсека с российскими властями. Ранее Сенцов сообщил, что у него дистрофия, анемия и гипоксия.

Депутаты парламентов Латвии, Эстонии и Литвы направили обращение лидерам Европейского союза с призывом оказывать давление на Россию, чтобы добиться немедленного освобождения незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова и других украинских политических заключенных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украински политзаключенный Олег Сенцов не будет просить РФ о помиловании. Ранее Управление по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ направило ответ матери Олега Сенцова.