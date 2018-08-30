12:33 30.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Еще одного украинца россияне довели до кризиса в СИЗО

Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров находится в критическом состоянии.

Еще одного украинца россияне довели до кризиса в СИЗО

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Айдер Азаматов.

По его словам Арсену, который содержится в СИЗО Ростова-на-Дону, стало плохо и он находится в критическом состоянии. У него высокое давление, сильные головные боли уже на протяжении последних семи месяцев, немеет правая часть головы и руки.

Адвокат предполагает, если в ближайшее время его подзащитному не оказать квалифицированную медицинскую помощь, это может привести к инсульту.

Арсен Джеппаров был задержан в 2016 году в Ялте по обвинению в причастности к терроризму.

Как сообщал "УРА-Информ", российская ФСБ рано утром в среду пришла с обыском домой к активистке Украинского культурного центра Ольге Павленко в Симферополе. Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа. Правозащитники напоминают, что в апреле 2018 года активистов Украинского культурного центра в Крыму Алену Попову и Ольгу Павленко вызывал "на беседу" старший помощник "прокурора" Симферополя Алексей Пучков.


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