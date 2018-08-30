Депутатам предлагают обязать украинцев регистрировать всех домашних животных

Его авторы предлагают внести изменения в статью 107-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях в части размера штрафных санкций за нарушение законодательства по идентификации и регистрации животных.

В частности, как сказано в документе, опубликованном на сайте парламента, предлагается штрафовать граждан от 425 до 510 гривен, а на физических лиц от 1020 до 1530 гривен.

В случае совершения нарушений лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за нарушение законодательства по идентификации и регистрации животных штраф будет увеличен до 680 - 850 гривен, а для физических лиц до 1700 - 2550 гривен.

Основные положения проекта Закона:

- установление единых правил государственного надзора и контроля за идентификацией и регистрацией животных в хозяйствах операторов рынка животных;

- определение составляющих системы идентификации и регистрации животных;

- упрощение механизма возмещения средств из Государственного бюджета Украины за проведенную идентификацию животных для владельцев животных - физических лиц.

- внедрение идентификации и регистрации животных - кошек, собак и диких животных, находящихся в неволе или в полувольных условиях, государственный учет и контроль за их ветеринарно - санитарными обработками и перемещением.

Авторы законопроекта также добавили, что общая потребность в средствах из государственного бюджета на проведение идентификации и регистрации животных в хозяйствах физических лиц в соответствии с рассчитанным приплода 2018 (крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей) составляет 172508,4 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в парламенте зарегистрирован проект закона № 9018 о внесении изменений в статью 397 Таможенного кодекса Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно удешевления одежды.