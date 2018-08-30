Денисова запросила у Москальковой информацию о здоровье украинских политзаключенных

Она просит ее проинформировать о состоянии здоровья украинских политзаключенных, который удерживаются в Кремле с предоставлением подтверждающих медицинских документов. Как написала на своей страничке в Facebook Денисова, 109 дней голодает Олег Сенцов. 165 - Владимир Балух. Состояние их здоровья уже сверхкритическое. Я обеспокоена состоянием здоровья Бекира Дегерменджи, Асана Чапуха и Арсена Джеппарова, содержащихся в Симферопольском СИЗО в оккупированном Крыму.

Она также напомнила, что Бекир Дегерменджи болеет астмой и ишемической болезнью сердца, Асан Чапух перенес микроинсульт, здоровье Арсена Джеппарова усугубляется из-за сильной головной боли, онемении конечностей и высокого артериального давления. Я обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой проинформировать меня об актуальном состоянии их здоровья с предоставлением подтверждающих медицинских документов и способствовать срочному обеспечению квалифицированной медицинской помощью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Евросоюзе призвали освободить Олега Сенцова и других политзаключенных в России и Крыму.