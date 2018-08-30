Британский суд сказал, когда решит дело по долгу Януковича

Пследнее слово по апелляции Украины на решение суда Лондона в пользу России в деле по так называемому "долгу Януковича" в размере трех миллиардов долларов будет сказано 14 сентября.
Об этом свидетельствует информация Апелляционного суда Англии.
Напомним, что слушания по рассмотрению апелляции Украины по этому делу прошли еще в январе в британской столице.
Ранее Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на три миллиарда долларов которые Янукович одолжил у России в декабре 2013 года.
Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий не отдавать государственному концерну Укроборонпром долги перед страной-агрессором.