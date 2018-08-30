17:13 30.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Британский суд сказал, когда решит дело по долгу Януковича

Пследнее слово по апелляции Украины на решение суда Лондона в пользу России в деле по так называемому "долгу Януковича" в размере трех миллиардов долларов будет сказано 14 сентября.

Британский суд сказал, когда решит дело по долгу Януковича

Об этом свидетельствует информация Апелляционного суда Англии.

Напомним, что слушания по рассмотрению апелляции Украины по этому делу прошли еще в январе в британской столице.

Ранее Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на три миллиарда долларов которые Янукович одолжил у России в декабре 2013 года.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий не отдавать государственному концерну Укроборонпром долги перед страной-агрессором.


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