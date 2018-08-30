Британский суд сказал, когда решит дело по долгу Януковича

Об этом свидетельствует информация Апелляционного суда Англии.

Напомним, что слушания по рассмотрению апелляции Украины по этому делу прошли еще в январе в британской столице.

Ранее Украина ввела мораторий на обслуживание евробондов на три миллиарда долларов которые Янукович одолжил у России в декабре 2013 года.

Как сообщал "УРА-Информ", Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, разрешающий не отдавать государственному концерну Укроборонпром долги перед страной-агрессором.