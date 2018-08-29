В Украине начались военные учения "Шторм-2018" - ФОТО

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, в маневрах примут участие подразделения Сухопутных войск, Воздушных сил, Сил специальных операций ВСУ, Государственной пограничной службы Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной службы специального транспорта Минобороны Украины.

Учения отрабатываются в два этапа: управление войсками (силами) в ходе ведения противовоздушной обороны и стабилизационных действий и в ходе обороны Черноморского побережья, - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что обучение по управлению определенным комплектом войск во время отражения вооруженной агрессии с морского направления проводится с целью совершенствования практических навыков командного состава в ходе принятия решения во время отработки задач по указанной тематике.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, почти 100 морских пехотинцев Военно-морских сил Украины принимают участие в международных учениях Noble Partner в Грузии совместно с военнослужащими стран-членов и стран-партнеров НАТО.