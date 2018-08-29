16:37 29.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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У Порошенко заявили, что в Крыму могут делать химоружие

Представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил, что на территории оккупированного полуострова могут производить компоненты химического оружия.

У Порошенко заявили, что в Крыму могут делать химоружие

Таким образом он прокомментировал "Укринформу" ситуацию с экологией на севере Крыма, где 27 августа произошел выброс неустановленного вещества.

Бабин сообщил, что экологические проблемы, возникающие в результате незаконной деятельности предприятий на севере оккупированного Крыму, испытывают не только жители Армянска, но и жители сопредельных с полуостровом населенных пунктов Херсонской области.

По словам Бабина, выбросы, которые являются причиной экологического бедствия на севере Крыма и в Херсонской области, продуцирует завод "Титан" в Армянске, а также содовый и бромный заводы в Красноперекопске.

"С учетом всех известных скандальных российских дел по использованию химического оружия в Британии, я не исключаю того, что россияне могли вернуться к производству компонентов химического оружия в Крыму на соответствующих предприятиях", - рассказал Бабин.

Как сообщал "УРА-Информ", в крымском Армянске российские оккупационные "власти" до сих пор не установили причину выброса химических веществ. Оккупационный "глава" администрации полуострова Сергей Аксенов заявил о проверках на трех работающих предприятиях в регионе.


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