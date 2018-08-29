13:54 29.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Суд хочет, что бы Янукович самолично явился в суд получить 15 лет тюрьмы

Оболонский районный суд Киева вызывает беглого президента Виктора Януковича на заседание по делу о государственной измене.

Суд хочет, что бы Янукович самолично явился в суд получить 15 лет тюрьмы

Повестка обнародована в официальной газете "Урядовий кур’єр".

Следствие обвиняет Януковича в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и пособничестве в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей и иные тяжкие последствия. Экс-президент обвинения отвергает.

16 августа районный суд Киева перешел к стадии дебатов по этому делу. В этот день прокуратура попросила приговорить Януковича до 15 лет тюрьмы.

Как сообщал "УРА-Информ", на братском военном кладбище в аннексированном Севастополе, на могиле сына беглого президента Украины Виктора Януковича поставили надгробный памятник. Как отмечается, на небольшом постаменте установлен бюст с указанием дат рождения и смерти младшего сына беглого президента Януковича.


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