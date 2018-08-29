Сотрудники ФСБ устроили "маски-шоу" у активистки Украинского культурного центра в Крыму

Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.

Правозащитники напоминают, что в апреле 2018 года активистов Украинского культурного центра в Крыму Алену Попову и Ольгу Павленко вызывал "на беседу" старший помощник "прокурора" Симферополя Алексей Пучков.

Сотрудника российской прокуратуры интересовала работа Центра и выпуск газеты "Кримський терен". Активистки воспользовались правом не давать показаний против себя и своих близких.

Как сообщал "УРА-Информ", российские оккупанты задержали крымского татарина Решата Мединова, который пытался пересечь админграницу в сторону материковой части Украины.