13:16 29.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сотрудники ФСБ устроили "маски-шоу" у активистки Украинского культурного центра в Крыму

Российская ФСБ рано утром в среду пришла с обыском домой к активистке Украинского культурного центра Ольге Павленко в Симферополе.

Сотрудники ФСБ устроили

Об этом сообщает в Facebook Крымская правозащитная группа.

Правозащитники напоминают, что в апреле 2018 года активистов Украинского культурного центра в Крыму Алену Попову и Ольгу Павленко вызывал "на беседу" старший помощник "прокурора" Симферополя Алексей Пучков.

Сотрудника российской прокуратуры интересовала работа Центра и выпуск газеты "Кримський терен". Активистки воспользовались правом не давать показаний против себя и своих близких.

Как сообщал "УРА-Информ", российские оккупанты задержали крымского татарина Решата Мединова, который пытался пересечь админграницу в сторону материковой части Украины.


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