12:02 29.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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"Школьное перемирие" на Донбассе закончилось через десять минут после его начала

Так называемое "школьное перемирие", которое было согласовано во время заседания контактной группы в Минске, продлилось всего 10 минут.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Перемирие, которое стороны должны были соблюдать с полуночи 29 августа, было немедленно сорвано боевиками. В 00:10 боевики из крупнокалиберного пулемета открыли огонь по украинским позициям в районе Гнутово.

Кроме того, сегодня утром боевики обстреляли из гранатометов, стрелкового оружия и минометов украинские позиции в районе Новотошковского.

Как сообщал "УРА-Информ", на востоке Украины в полночь среды, 29 августа, вступило в силу очередное перемирие. Как заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, стороны должны предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям миссии ОБСЕ вдоль всей линии соприкосновения.


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