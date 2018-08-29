"Школьное перемирие" на Донбассе закончилось через десять минут после его начала

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Перемирие, которое стороны должны были соблюдать с полуночи 29 августа, было немедленно сорвано боевиками. В 00:10 боевики из крупнокалиберного пулемета открыли огонь по украинским позициям в районе Гнутово.

Кроме того, сегодня утром боевики обстреляли из гранатометов, стрелкового оружия и минометов украинские позиции в районе Новотошковского.

Как сообщал "УРА-Информ", на востоке Украины в полночь среды, 29 августа, вступило в силу очередное перемирие. Как заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, стороны должны предоставить беспрепятственный доступ наблюдателям миссии ОБСЕ вдоль всей линии соприкосновения.