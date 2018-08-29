Россия до конца сентября будет уведомлена о разрыве договора о дружбе, - Климкин

Президент Петр Порошенко поручил до 30 сентября сообщить российским властям о разрыве договора. Если Украина не уведомит российскую сторону о своем решении, то с 1 апреля 2019 он продлится еще на десять лет. Об этом в среду, 29 августа, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, президент высказал свою позицию. Да, мы столкнулись с некими юридическими вопросами, но в целом совершенно понятно, что не может быть никого договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, - пояснил министр.

Напомним, договор о дружбе с Россией был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией документа, если стороны не выскажутся против. Он вступил в силу 1 апреля 1999 года.

Как сообщал УРА-Информ, вчера Порошенко поручил МИД подготовить документы для денонсации договора о дружбе с Россией.