Нацсовет устроит языковую проверку для радио "Вести"

Об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 29 августа.

Согласно мониторингу за 18 июля, Нацсовет зафиксировал признаки нарушения лицензиатом требований части пятой статьи 9 закона "О телевидении и радиовещании", в течение второго года действия языковых квот телерадиоорганизации должны обеспечивать не менее 55% суточного объема ведения передач на государственном языке.

Как сообщал "УРА-Информ", правительство Великобритании договорилось о переговорах с Украиной по двустороннему соглашению о зоне свободной торговли.