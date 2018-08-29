21:15 29.08.2018 | Политика | Новости
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Милош Земан предлагает снять санкции с России

Чехия должна инициировать обсуждение снятия санкций, наложенных Европейским союзов на Россию, на заседании Европейского совета.

Милош Земан предлагает снять санкции с России

Такое мнение в среду, 29 августа, высказал президент Чешской республики Милош Земан. Как сообщает SeznamZpravy, он уверен, что премьер-министр Андрей Бабиш выступит против антироссийских санкций, поскольку эти наказания не являются полезными для обеих сторон.

Я рад, что премьер-министр публично заявил об их неэффективности, - сказал чешский лидер, добавив, что Чешская Республика должна активно работать над этим вопросом.

Новое правительство в Италии выступает против санкций, а Австрия после визита Путина заявляет о том же, - отметил глава государства.

Напомним, министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий заявлял, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций в отношении России.

Как сообщал УРА-Информ, президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу 25 мая заявил, что санкции Евросоюза в отношении России не будут отменены, в случае отсутствия прогресса в отношении Украины.


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