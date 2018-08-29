03:00 29.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Меркель в ноябре собирается посетить Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель в ноябре посетит Украину. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в рамках выступления на совещании руководителей зарубежных дипучреждений.

Меркель в ноябре собирается посетить Украину

Так, выступая перед украинскими дипломатами, Порошенко рассказал о телефонных разговорах с Меркель, в ходе которых обсуждались вопросы ситуации на Донбассе, в частности введение миротворцев ООН, а также встречи в нормандском формате.

"Этой осенью в начале ноября Ангела Меркель совершит визит в Украину. Это является ярким свидетельством особого внимания наших партнеров", - отметил Порошенко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила свою рабочую поездку в Киев. Она должна была приехать в Украину во вторник, 28 августа. 


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