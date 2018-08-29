Меркель в ноябре собирается посетить Украину

Так, выступая перед украинскими дипломатами, Порошенко рассказал о телефонных разговорах с Меркель, в ходе которых обсуждались вопросы ситуации на Донбассе, в частности введение миротворцев ООН, а также встречи в нормандском формате.

"Этой осенью в начале ноября Ангела Меркель совершит визит в Украину. Это является ярким свидетельством особого внимания наших партнеров", - отметил Порошенко.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила свою рабочую поездку в Киев. Она должна была приехать в Украину во вторник, 28 августа.