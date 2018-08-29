Макрон намерен сражаться против "национализма" в Европе

Курс был взят на "укрепление мирового порядка". Приоритет: усиление Европы. Разворачивая эти две линии в понедельник в Елисейском дворце в долгой полуторачасовой речи, Эммануэль Макрон предоставил послам их "дорожную карту" для дипломатических действий в долгосрочной перспективе, указывает автор статьи.

"Мы находимся посреди европейского кризиса", - подчеркнул Макрон, упоминая о "Брекзите", политическом взлете крайне правых, разделении на Север-Юг по экономическим вопросам и на Восток-Запад по миграционным вопросам, передает журналист.

В выступлении главы государства речь заходила о венгерском премьер-министре Викторе Орбане и итальянском министре внутренних дел Маттео Сальвини, но, по мнению Эммануэля Макрона, беды, олицетворением которых они являются, разрешимы в Европе, приведенной в движение. Даже напряженность последних дней в отношениях с Италией "является не миграционным, а политическим кризисом", ставшим результатом недостаточной европейской солидарности, сказал он. "Роль Франции - предложить гуманистический путь для ответа на эти вызовы", - добавил Эммануэль Макрон.

"Европа больше не может поручать обеспечение своей обороны одним лишь США. Мы должны сделать выводы из окончания холодной войны", - заявил Макрон.

Такие вопросы "нуждаются в европейском осмыслении вместе с Россией", - считает он. Далее он говорит, что "невозможно построить Европу, не думая об отношениях с Россией и Турцией".

В отношении G7, где Франция будет председательствовать в 2019 году, Эммануэль Макрон выразил пожелание, чтобы промышленно развитые страны начали диалог с Китаем, Индией и Африкой, с целью выйти из "театра теней" последнего саммита, сорванного Дональдом Трампом.

"Я не верю в то, что Китай и США думают, что Европа обладает независимостью, сопоставимой с их собственной. Если нам не удастся ее выстроить, то мы готовим себе мрачное будущее", - предупредил Макрон.

Поддержка Башара Асада у власти в Сирии стала бы "роковой ошибкой", заявил в понедельник Эммануэль Макрон.

"Сегодня ситуация тревожная, так как режим угрожает создать новый гуманитарный кризис в регионе Идлиба и до сих пор не выказывает никакого желания провести переговоры о каком бы то ни было переходном политическом процессе", - считает Макрон, который призывает "еще больше усилить давление на режим и его союзников".

"В этом направлении я многого ожидаю от России и Турции, с учетом их роли и принятых ими на себя обязательств", - добавил он.