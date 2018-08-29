21:32 29.08.2018 | Политика | Новости
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Иран пригрозил выходом из ядерной сделки

Иран выйдет из ядерной сделки, если она не будет отвечает его национальным интересам.

Иран пригрозил выходом из ядерной сделки

Власти страны не возражают против продолжения переговоров с Европой, но правительству Ирана не стоит полагаться на нее в вопросах сохранения ядерной сделки или экономики.

Об этом в среду, 29 августа, на встрече с членами иранского правительства заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По его словам, ядерная сделка - это не цель, а средство. Если она не будет отвечать национальным интересам Ирана, то Тегеран выйдет из нее. Он также отметил, что переговоры с США на нынешнем этапе невозможны ни на каком уровне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 27 августа, Иран направил в Международный суд ООН иск об отмене введенных США санкций.

Также президент Ирана считает выход США из ядерной сделки худшим решением Трампа.


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