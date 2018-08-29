Иран пригрозил выходом из ядерной сделки

Власти страны не возражают против продолжения переговоров с Европой, но правительству Ирана не стоит полагаться на нее в вопросах сохранения ядерной сделки или экономики.

Об этом в среду, 29 августа, на встрече с членами иранского правительства заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По его словам, ядерная сделка - это не цель, а средство. Если она не будет отвечать национальным интересам Ирана, то Тегеран выйдет из нее. Он также отметил, что переговоры с США на нынешнем этапе невозможны ни на каком уровне.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 27 августа, Иран направил в Международный суд ООН иск об отмене введенных США санкций.

Также президент Ирана считает выход США из ядерной сделки худшим решением Трампа.