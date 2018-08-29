10:20 29.08.2018 | Политика | Новости
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Дуда на встрече с Трампом обсудит расширение контингента

Президент Польши Дуда отправится на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме 18 сентября. Об этом информирует агентство Associated Press.

Дуда на встрече с Трампом обсудит расширение контингента

В канцелярии польского президента отметили, что встреча между лидерами стран пройдет в формате тет-а-тет. Дуда планирует обсудить вопросы безопасности в Центральной Европе и усиление военного присутствия США в регионе, который обеспокоен активизацией российской военной деятельности.

Польша стремится увеличить количество войск США, дислоцированных на ее территории с начала 2017 года. Кроме того, в более широком формате переговоров будут обсуждаться вопросы торговых связей и партнерства между двумя союзниками по НАТО.

Кроме того, Дуда планирует встретится с сенаторами США и устроит прием по случаю 100-летия независимости Польши, восстановленной благодаря поддержке президента Вудро Вильсона.

В тоже время в заявлении Белого дома говорится, что президенты рассмотрят пути укрепления стратегического партнерства между США и Польшей "и планируют обсудить" вопросы торговли, войска и безопасности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подтвердил, что в Гамбурге в рамках саммита G20 была и вторая его встреча с президентом России Владимиров Путиным. Он беседовал с российским президентом "примерно 15 минут, в основном в шутливой форме".


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