09:33 29.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты Конотопа отправили в отставку городского голову

Депутаты Конотопского городского совета во вторник, 28 августа, 26 голосами проголосовали за отставку Артема Семенихина с должности городского головы.

Депутаты Конотопа отправили в отставку городского голову

При этом голосование проходило в отсутствие Семенихина и за его отставку отдали свои голоса часть депутатов. Как сообщает Голос Конотопа, в начале заседания городской голова сообщил, что 12 пультов системы Вече, с помощью которой происходит голосования, не работают, поэтому принимать решение придется вручную. В течение двух часов в зале продолжались споры.

Позже Семенихин написал на своей странице в Facebook, что вместо принятия бюджета и программ развития города состоялась очередная попытка переворота. Горсоветом было принято лишь одно решение, согласно которому на учреждениях на праздники официально будет развеваться красно-черные флаги.

После чего в работе сессии был объявлен перерыв, - пояснил конотопский градоначальник, добавив, что часть депутатов позже провели заседание в Конотопском районном совете и 26 голосами, а это более 2/3 от общей численности местного депутатского корпуса, проголосовали за отставку его с должности. Он также заявил, что не признает результатов этой сессии.

Вместе с тем, по словам депутат Сумского областного совета Сергея Демеха вторым вопросом повестки дня сессии было снятие с должности секретаря городского совета Елены Багрянцевой и третьим принятие бюджета. Главная смета города принята единогласно. Также депутатский корпус избрал нового секретаря, - сообщил депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 июля во время заседания Конотопского горсовета возни конфликт между сторонниками действующего мэра Артема Семенихина и его оппонентами.

В сессионный зал забежали с улицы молодые мужчины и началась драка, в результате которой пострадали 11 правоохранителей и девять гражданских лиц, в том числе депутат и журналист.


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