Богословская подралась в Червоненко в прямом эфире - ВИДЕО

Инцидент произошел в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Во время дискуссии Червонено обвинил ее во лжи, на что Богословская сказала: "Я на базарном языке не разговариваю".

На это Червоненко ответил, что она так разговаривает, "когда приходит за деньгами".

Посел чего бывший депутат с криком "За какими деньгами?" подбежала к Червоненко и пыталась ударить его по лицу, но тот успел подставить плечо и отвести удар.

Затем бывших народных избранников разняли ведущие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время июльских протестов шахтеров в Киеве, народный депутат Шахов напал на министра энергетики Игоря Насалика.