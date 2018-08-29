12:15 29.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Богословская подралась в Червоненко в прямом эфире - ВИДЕО

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Инна Богословская во вторник вечером, 29 августа, попыталась ударить бывшего коллегу, а также экс-министра транспорта Евгения Червоненко.

Богословская подралась в Червоненко в прямом эфире - ВИДЕО

Инцидент произошел в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Во время дискуссии Червонено обвинил ее во лжи, на что Богословская сказала: "Я на базарном языке не разговариваю".

На это Червоненко ответил, что она так разговаривает, "когда приходит за деньгами".

Посел чего бывший депутат с криком "За какими деньгами?" подбежала к Червоненко и пыталась ударить его по лицу, но тот успел подставить плечо и отвести удар.

Затем бывших народных избранников разняли ведущие.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время июльских протестов шахтеров в Киеве, народный депутат Шахов напал на министра энергетики Игоря Насалика.


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