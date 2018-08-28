19:30 28.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Волкер рассказал, когда Украина пустит в ход Джавелины

Американский ПТРК Javelin Украина будет использовать в том случае, если Россия пойдет в танковое наступление.

Волкер рассказал, когда Украина пустит в ход Джавелины

Об этом заявил в интервью "Голосу Америки" спецпредставитель США Курт Волкер.

Он напомнил, что переданные Украине американские ПТРК являются оборонительным вооружением.

В то же время он уверен, что Россия не пойдет на такие меры и продолжит поддерживать конфликт в низкой интенсивности – стрелковое оружие и минометы будут основным раздражителем.

Как сообщал "УРА-Информ", действия россиян на Азовском море, где происходят массовые задержания и досмотры судов российскими силами, не означают, что РФ готовится к агрессии, но если это произойдет Запад поддержит Украину.


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