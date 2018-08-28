Великобритания обещает вскоре подготовить соглашение о ЗСТ с Украиной

Как сообщила посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, такая договоренность даст возможность урегулировать торгово-экономические отношения после Brexit.

Посол отметила, что амбициозная цель британцев, чтобы мы на середину следующего года имели текст соглашения.

В свою очередь, украинская сторона должна формировать переговорную группу и начинать процесс согласования позиций.

Нынешние торгово-экономические отношения Украины и Великобритании в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС будут действительны до подписания двустороннего договора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он договорился с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето о новом торговом двустороннем соглашении.