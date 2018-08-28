21:58 28.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде есть 300 голосов за внесение изменений в Конституцию, - Парубий

В парламенте найдется 300 голосов для того, чтобы закрепить в Конституции Украины курс в НАТО.

В Раде есть 300 голосов за внесение изменений в Конституцию, - Парубий

Это очень важный этот вопрос и это может быть одной из дискуссий нашей политической осени. Об этом во вторник, 28 августа, сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

При этом, отвечая на вопрос посла Украины в миссии НАТО Вадима Пристайко в отношении прогнозов голосования по этому вопросу, глава парламента выразил уверенность, что эта инициатива должна быть реализована, как можно быстрее.

Он также пояснил, что изменения в Конституцию должны вноситься в три этапа голосования.

В данном случае напомню вам про процедуру. Она не является простой: это одна сессия - первое голосование. Потом будет решение КСУ, потом второе голосование, и потом третье голосование - 300 голосов. Я могу уверить вас, что в парламенте этого созыва есть 300 голосов для того, чтобы отметить, что НАТО и ЕС являются ключевыми приоритетами,- рассказал Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко заявлял, что будет настаивать на закреплении в Конституции Украины стремление государства присоединиться к Европейскому союзу и вступить в НАТО.


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