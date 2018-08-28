В ноябре в Украину приедет заместитель генсека НАТО прибудет в Киев 6-7 ноября

От проведет в Украине ряд заседаний. В частности, заседание координационного комитета, который занимается координацией нашего вступления в НАТО.

Об этом в понедельник, 27 августа, рассказал журналистам глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

По его словам, на заседании координационного комитета будут присутствовать руководители всех ведомств. Кроме того, я думаю, что он будет принимать участие в конференции YES как представитель НАТО, - добавил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Польша не блокирует украинские контакты с НАТО, а наоборот поощряет эти контакты.

В свою очередь, 24 августа на пресс-конференции в Киеве советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вступление Украины в НАТО.