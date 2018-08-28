15:10 28.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В боях за Иловайск погибло более 200 российских оккупантов

В боях за Иловайск Донецкой области в августе 2014 года погибло более 200 российских военнослужащих.

В боях за Иловайск погибло более 200 российских оккупантов

Об этом заявил полковник, начальник управления военно-гражданского сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев.

Всего за лето 2014 года погибло около 1700 россиян, – заявил представитель Минобороны. В середине августа 2014 года украинские военные и добровольцы сумели взять под контроль большую часть Иловайска, но после того, как 23–24 августа в район боевых действий вошли российские войска, украинские бойцы оказались в окружении.

Как сообщал "УРА-Информ", следствие официально подтвердило гибель 366 украинских военнослужащих.


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