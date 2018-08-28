Украина закрыла свое представительство при СНГ

Об этом сказал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Председатель исполкома отметил, что политический контакт с Украиной остается. Тогда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ.

"Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве", – подчеркнул Лебедев.

Украине будет направлено приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Минске состоиться заседание совета министров иностранных дел стран СНГ, в котором от Украины ждут подтверждения относительно участия. Он расценил уровень собрания высоким в любом случае, поскольку в нем участвуют министры семи стран таких, как Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и, естественно, Беларусь.