14:41 28.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202329:nastya

Украина закрыла свое представительство при СНГ

Представительство Украины при уставных органах Содружества независимых государств закрыли еще в начале августа

Украина закрыла свое представительство при СНГ

Об этом сказал председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Председатель исполкома отметил, что политический контакт с Украиной остается. Тогда советник одного из посольств совмещал свою деятельность в дипмиссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ.

"Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве", – подчеркнул Лебедев.

Украине будет направлено приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое пройдет в Астане 2 ноября.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Минске состоиться заседание совета министров иностранных дел стран СНГ, в котором от Украины ждут подтверждения относительно участия.   Он расценил уровень собрания высоким в любом случае, поскольку в нем участвуют министры семи стран таких, как Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и, естественно, Беларусь.


Поделиться
Читайте также:
 
Трамп обвинил Google за скрытие информации об успехах администрации президента Цены на магазинные грибы должны снизиться через неделю Боевикам прятаться некуда. Ракетный комплекс Корсар успешно испытали - ВИДЕО Легенда сборной Франции отказался возглавить "Бордо"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив