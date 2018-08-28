20:57 28.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202357:Polishuk

Украина закрыла представительство при СНГ

Украина закрыла представительство при уставных органах Содружества Независимых Государств.

Украина закрыла представительство при СНГ

Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 28 августа, на официальном сайте исполнительного комитета СНГ. При этом глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев заявил журналистам, что с сожалением констатирует, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества, но контакт у нас с Украиной остается, мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь.

Тем не менее, по словам Лебедева, исполком СНГ намерен направить Украине приглашение для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится 2 ноября в Астане (Казахстан).

Лебедев также отметил, что Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством-участником, поэтому исполком СНГ направляет ей все документы и приглашения.

Он также высказал надежду, что Украина сохранит присутствие в Содружестве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел отозвать всех украинских представителей из координационных органов СНГ.

20 мая руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Владимир Никаноров отметил, что в аппарате Исполкома СНГ нет сотрудников от Украины с 2014 года.


Поделиться
Читайте также:
 
Под Львовом легковушка врезалась в бензовоз, погиб иностранец - ФОТО, ВИДЕО Министр экологии Франции заявил об отставке Сенцов сообщил, что у него дистрофии и анемии Порошенко созывает СНБО по ситуации в Азовском море
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив