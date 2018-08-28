Украина закрыла представительство при СНГ

Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 28 августа, на официальном сайте исполнительного комитета СНГ. При этом глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев заявил журналистам, что с сожалением констатирует, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества, но контакт у нас с Украиной остается, мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь.

Тем не менее, по словам Лебедева, исполком СНГ намерен направить Украине приглашение для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится 2 ноября в Астане (Казахстан).

Лебедев также отметил, что Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством-участником, поэтому исполком СНГ направляет ей все документы и приглашения.

Он также высказал надежду, что Украина сохранит присутствие в Содружестве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел отозвать всех украинских представителей из координационных органов СНГ.

20 мая руководитель пресс-службы Исполкома СНГ Владимир Никаноров отметил, что в аппарате Исполкома СНГ нет сотрудников от Украины с 2014 года.