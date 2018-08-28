Украина разрывает договор о дружбе с Россией

Об этом президент написал в Twitter.

Порошенко отметил, что в ближайшее время Украина осуществит все необходимые шаги.

По его словам наша страна подошла достаточно подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом.

Как сообщал "УРА-Информ", на закрепление внешнеполитического курса на Евросоюз и НАТО в Конституции Украины понадобятся две пленарные сессии Верховной Рады. Президент Петр Порошенко внесет изменения, но сначала документ должен набрать 226 голосов, после чего его передадут в Конституционный суд. Об этом во вторник, 28 августа, рассказала глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз.