США поддержат Украину, если Россия сунется в Азовское море

Действия россиян на Азовском море, где происходят массовые задержания и досмотры судов российскими силами, не означают, что РФ готовится к агрессии, но если это произойдет Запад поддержит Украину.
Об этом сказал спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью "Голос Америки".
По его словам, Москва "по-своему" юридически интерпретирует ситуацию на Азове. Они считают, что владеют территориальными водами и должны защищать мост, построенный в Крым. Остальная часть мира рассматривает это, как украинские прибрежные и международные воды.
Как сообщал "УРА-Информ", специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в текущем месяце 2018 года планирует приехать в украинскую столицу. О точной дате визита пока ничего не сообщается.