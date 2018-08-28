США поддержат Украину, если Россия сунется в Азовское море

Об этом сказал спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в интервью "Голос Америки".

По его словам, Москва "по-своему" юридически интерпретирует ситуацию на Азове. Они считают, что владеют территориальными водами и должны защищать мост, построенный в Крым. Остальная часть мира рассматривает это, как украинские прибрежные и международные воды.

Как сообщал "УРА-Информ", специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в текущем месяце 2018 года планирует приехать в украинскую столицу. О точной дате визита пока ничего не сообщается.