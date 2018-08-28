17:54 28.08.2018 | Политика | Новости
100202345:roman_z

Сессия Генассамблеии ООН скоро может объявить о создании суда по делу MH17

Дату создания суда по дело трагедии MH17 объявят в сентябре во время Генассамблеи ООН, где встретятся лидеры всех стран со следственной группой по делу МН17.

Сессия Генассамблеии ООН скоро может объявить о создании суда по делу MH17

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, - сообщает "Укринформ". 

Она напомнила, что в Нидерландах уже определились с местом проведения суда, которое имеет условия для рассмотрения такого масштабного процесса, как МН17. Это судебный комплекс "Схипхол" в городе Бадхоеведорп, что находится около 50 км от Гааги и в нескольких километрах от аэропорта "Схипхол". 

По мнению Зеркаль, до самого начала процесса никаких новых имен следствие разглашать не будет.

Как сообщал "УРА-Информ", парламент Нидерландов во вторник, 12 июня, одобрил соглашение, подписанное с Украиной для облегчения преследования лиц, ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинским школьникам сократили каникулы В Минсоцполитики обрадовали пенсионеров в оккупации Украина разрывает договор о дружбе с Россией Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив