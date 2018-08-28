Сессия Генассамблеии ООН скоро может объявить о создании суда по делу MH17

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, - сообщает "Укринформ".

Она напомнила, что в Нидерландах уже определились с местом проведения суда, которое имеет условия для рассмотрения такого масштабного процесса, как МН17. Это судебный комплекс "Схипхол" в городе Бадхоеведорп, что находится около 50 км от Гааги и в нескольких километрах от аэропорта "Схипхол".

По мнению Зеркаль, до самого начала процесса никаких новых имен следствие разглашать не будет.

Как сообщал "УРА-Информ", парламент Нидерландов во вторник, 12 июня, одобрил соглашение, подписанное с Украиной для облегчения преследования лиц, ответственных за крушение малайзийского "Боинга" рейса МН17.