Россия убивает в Крыму обучение нацменьшин

Об этом сообщил активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

По его данным, из 7 украинских школ, которые были до оккупации Крыма, в настоящее время на полуострове не осталось ни одной.

Вместе с тем, член Меджилиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев сообщил, что с 16 школ, которые вели обучение на крымскотатарском языке, осталось только семь.

Как сообщал "УРА-Информ", в этом году школьники будут отдыхать меньше, такое решение приняли в Министерстве образования и науки. Они огласили свои рекомендации по расписанию каникул на новый учебный год.