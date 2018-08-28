18:55 28.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия убивает в Крыму обучение нацменьшин

В оккупированном Крыму не осталось школ с украинским языком обучения.

Россия убивает в Крыму обучение нацменьшин

Об этом сообщил активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

По его данным, из 7 украинских школ, которые были до оккупации Крыма, в настоящее время на полуострове не осталось ни одной.

Вместе с тем, член Меджилиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев сообщил, что с 16 школ, которые вели обучение на крымскотатарском языке, осталось только семь.

Как сообщал "УРА-Информ", в этом году школьники будут отдыхать меньше, такое решение приняли в Министерстве образования и науки. Они огласили свои рекомендации по расписанию каникул на новый учебный год.


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