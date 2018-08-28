18:36 28.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Россия будет удерживать заложников до выборов в Украине

Ирина Геращенко убеждена, что Россия будет удерживать украинских заложников до выборов, чтобы использовать их освобождения в своих интересах.

Россия будет удерживать заложников до выборов в Украине

Об этом пишет Новое время со ссылкой на заявление вице-спикера Верховной Рады.

Чиновница уверена, что Кремль будет разыгрывать карту заложников на украинских выборах, будет подыгрывать своим фаворитам, держать заложников до времени выборов, чтобы потом отдать лояльным и родным Кремлю политикам, чтобы показать, что только они в Украине умеют договариваться.

По словам Геращенко, таким образом Россия пытается влиять на общественные настроения и дискредитировать все усилия украинской власти, которая борется за скорейшее освобождение украинцев из российского заключения.

Как сообщал "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека во вторник, 28 августа, зарегистрировал новое межгосударственное заявление Украины против России. В частности, дело касается нарушений прав украинцев, которые незаконно удерживались или удерживаются в оккупированном Крыму и России.


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