Россия будет удерживать заложников до выборов в Украине

Об этом пишет Новое время со ссылкой на заявление вице-спикера Верховной Рады.

Чиновница уверена, что Кремль будет разыгрывать карту заложников на украинских выборах, будет подыгрывать своим фаворитам, держать заложников до времени выборов, чтобы потом отдать лояльным и родным Кремлю политикам, чтобы показать, что только они в Украине умеют договариваться.

По словам Геращенко, таким образом Россия пытается влиять на общественные настроения и дискредитировать все усилия украинской власти, которая борется за скорейшее освобождение украинцев из российского заключения.

Как сообщал "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека во вторник, 28 августа, зарегистрировал новое межгосударственное заявление Украины против России. В частности, дело касается нарушений прав украинцев, которые незаконно удерживались или удерживаются в оккупированном Крыму и России.