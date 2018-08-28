04:00 28.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в сентябре планирует посетить США, - Чалый

Президент Петр Порошенко намерен в сентябре посетить Соединенные Штаты Америки.

Порошенко в сентябре планирует посетить США, - Чалый

Глава государства проведет двусторонние встречи в рамках Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая откроет 73-ю сессию 18 сентября.

Об этом в понедельник, 27 августа, на брифинге в рамках ежегодного совещания послов Украины, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

Он также напомнил, что Порошенко не всегда участвовал в открытии Генассамблеи, в частности в одном году из-за обострения ситуации на фронте вместо него украинскую делегацию возглавлял премьер-министр.

Но в этом году, надеюсь, будет визит президента, - отметил посол, добавив, что в рамках визита президент намерен встретиться с украинской общиной Нью-Йорка, выступить на открытии Генассамблеи, провести ряд двусторонних встреч с руководством иностранных государств.

Также Украина готовится провести в рамках Генассамблеи бизнес-форум. При этом, Чалый заявил, что в рамках Генассамблеи не готовится длительная двусторонняя встреча Порошенко и Президента США Дональда Трампа, однако он ставит себе за задачу короткие переговоры двух президентов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг утром, 23 августа, поздравил Украину с Днем независимости. Соответствующее послание опубликовано на сайте президента Украины. Согласно сообщению, в своем обращении Трамп отметил, что в течение четырех лет Украина противостоит российской агрессии, развивает экономику и Вооруженные силы. Он также заверил, что США всегда будут рядом с Украиной, пока она защищает суверенитет и территориальную целостность.


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