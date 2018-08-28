Порошенко созывает СНБО по ситуации в Азовском море

Президент Петр Порошенко уже дал распоряжения относительно подготовки заседания. Как сообщил глава государства, выступая во вторник, 28 августа на совещании с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины, он не намерен с этим мириться и твердо убежден ситуация, которая складывается, сейчас является категорически неприемлемой.

В связи с чем он поручил подготовить соответствующее заседание Совета национальной безопасности и обороны по этому поводу и прошу Министерство иностранных дел как можно быстрее внести свои предложения, ибо противоправные и коварные действия Москвы в этом регионе не должны и не будут оставаться безнаказанными. Тем более, и без соответствующей международной реакции. И здесь мне нужна ваша помощь, - заявил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива подписан в 2003 году. В последнее время Россия блокирует прохождение иностранных судов при проходе в Керченском проливе и по состоянию на 21 августа уже задержала более 150 иностранных судов, которые шли в украинские порты на Азовском море.