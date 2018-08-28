Порошенко считает, что необходимо разработать механизм для предотвращения вмешательства России в выборы

Президент Украины Петр Порошенко считает, что необходимо разработать механизма для предотвращения вмешательства Российской Федерации в избирательный процесс.
Об этом глава государства заявил во вторник, 28 августа, во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений. По его словам, сейчас наступает самый критический момент, поскольку демократический мир вступает в новый избирательный цикл.
Приближаеится избирательная кампания в Украине и уже сейчас ведущие ІТ-компании фиксируют создание тысяч, десятков тысяч, фейковых аккаунтов с российскими корнями. Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании. И у меня нет сомнения, что Москва не упустит ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши достижения, чтобы посеять уныние среди граждан и усталость от европейского выбора. Должны быть готовы дать отпор этому. Должны изучить опыт в каждой стране пребывания, законодательный, исполнительный, шаги эффективности, - заявил он.
Глава государства также отметил, что следует обратить особое внимание на те страны, которые уже имеют соответствующие наработки. В частности, по словам Порошенко, очень интересным является опыт Парижа, Берлина.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко поручил МИД подготовить документы для денонсации договора о дружбе с Россией.