Окончательно закрепить курс на Евросоюз и НАТО Рада сможет с февраля 2018

Президент Петр Порошенко внесет изменения, но сначала документ должен набрать 226 голосов, после чего его передадут в Конституционный суд. Об этом во вторник, 28 августа, рассказала глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз.

По ее словам, на сегодняшний день уже есть полный состав Конституционного суда и у нас есть председатель суда. Поэтом, принятие решения по этому вопросу не будет затормаживаться, и к следующей сессии парламент сможет получить решение по этому вопросу. А значит, на следующей сессии мы сможем принимать это решение в целом, - уточнила политик.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко настаивает на закреплении в Конституции стремление Украины присоединиться к Европейскому союзу и вступить в НАТО. Как заявил во время парада ко Дню независимости в Киеве в пятницу, 24 августа, глава государства, юристы нашли формулу, как это сделать оптимально и быстро. К открытию сессии Верховной рады, которое запланировано на 4 сентября, я подам соответствующий законопроект, - отметил Порошенко.