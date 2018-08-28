07:27 28.08.2018 | Политика | Новости
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Христя Фриланд отменила визит в Украину

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила свою рабочую поездку в Киев.

Христя Фриланд отменила визит в Украину

Она должна была приехать в Украину во вторник, 28 августа. Как сообщают местные СМИ, министр находилась с визитом в Германии и оттуда должна была отправиться в Украину, однако уже сейчас ей пришлось вылететь в Соединенные Штаты Америки, где в Вашингтоне должны состояться переговоры, связанные со свободной торговлей между США, Канадой и Мексикой.

Также был отменен визит во Францию, где глава МИД Канады имела провезти ряд встреч.

Напомним, главу МИД Канады ждали в Украинк сегодня. Среди запланированных встреч глава МИД Канады должна была встретиться с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, а также с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

В то же время, как сообщал УРА-Информ, вчера Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Мексикой. Трамп заявил, что скоро свяжется с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить условия соглашения с третьей страной - членом НАФТА.


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