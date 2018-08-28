03:00 28.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гриневич предлагает перевести учителей-пенсионеров на контракт

Министр образования и науки в Украине Лилия Гриневич хочет перевести учителей пенсионного возраста на контрактную форму работы.

Гриневич предлагает перевести учителей-пенсионеров на контракт

Об этом политик рассказала в интервью "Украинской правде".

Так, согласно проекту закона "О общем среднем образовании", который вскоре будет внесен в парламент предлагается всех работников пенсионного возраста переводить на контрактную форму.

Отмечается, что такое нововведение позволит уволить учителей, которые не могут справиться с нагрузкой в силу своего возраста. Поэтому для молодого поколения образуются новые рабочие места.

Также Гриневич пояснила, что те пенсионеры, которые в 70 лет активно работают, не смогут делее подливать контракт.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", Кабинет Министров Украины утвердил положение о введении омбудсмена в государственную сферу образования. С 1 января 2019 в Украине запланировано появление института образовательного омбудсмена. Он будет беречь права соискателей в сфере образования, а также педагогических, научно-педагогических и научных сотрудников.


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