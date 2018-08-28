13:15 28.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕСПЧ зарегистрировал новый иск Украины против России

Европейский суд по правам человека во вторник, 28 августа, зарегистрировал новое межгосударственное заявление Украины против России.

ЕСПЧ зарегистрировал новый иск Украины против России

В частности, дело касается нарушений прав украинцев, которые незаконно удерживались или удерживаются в оккупированном Крыму и России. Как сообщила в своем Twitter пресс-служба Министерства юстиции Украины, собрано огромное количество доказательств того, что российские власти нарушают нормы Конвенции по правам человека относительно запрета пыток, нарушений прав на свободу и личную неприкосновенность, справедливый суд, свободу слова, собраний.

Напомним, на данный момент в суде находятся четыре заявления Украины против РФ.

Как сообщал УРА-Информ, 10 августа Украина подала межгосударственный иск в ЕСПЧ против России за нарушения прав украинских политзаключенных. В заявлении были описаны нарушения по 71 политзаключенному на 130 страницах из около трех тысяч страниц дополнений.


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