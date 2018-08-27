04:00 27.08.2018 | Политика | Новости
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В Кишиневе участники акции протеста требуют отставки правительства - ФОТО

В Кишиневе, где в воскресенье, 26 августа, прошли акции протеста, оппозиция потребовала отставки правительства.

В Кишиневе участники акции протеста требуют отставки правительства - ФОТО

Участники протеста на площади Великого национального собрания также потребовали отмены закона об амнистии капитала, принятия закона Магнитского, введения уголовного преследования за кражу миллиарда и признания выборов в Кишиневе. Как сообщает Newsmaker, декларацию, которую зачитали на площади, приняли единогласно.

При этом глава кишиневской организации партии "Действие и солидарность" Владимир Боля попросил протестующих остаться до утра, а тех, кто не может - вернуться на площадь в понедельник утром.

После подписания декларации с требованиями участники акции разошлись. Сейчас движение транспорта на площади, которое было заблокировано в течение дня, возобновили.

Полиция, которая обеспечивала порядок на площади Великого национального собрания во время протестов, подсчитала, что участие в протесте партии "Шор" приняли около пяти тысяч человек, а на акцию движения ACUM собралось 6,5 тысяч человек.

В свою очередь Боля заявил, что участников акции движения ACUM было более 30 тысяч.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в центре Кишинева начались две акции протеста: одна - против действующей власти, другая - сторонников партии "Шор" и противников повышения цен на бензин.

Оппозиция требует от власти признать действительными результаты выборов мэра Кишинева и начать уголовное преследование судей, которые не утвердили мандат избранного мэра Андрея Нэстасе.


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