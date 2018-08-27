В Кишиневе полиция разогнала антиправительственный митинг - ФОТО

Около шести часов утра в понедельник, 27 августа, молдавские правоохранители окружили памятник Штефану чел Маре в Кишиневе, где собрались участники антиправительственного протеста, оставшиеся на ночь.

Полицейские силой вывели оттуда демонстрантов. Как сообщает издание Блокнот Молдова, особенно упорных сторонников оппозиционных политиков Андрея Нэстасе и Майи Санду правоохранителям пришлось выносить на руках.

После этого полицейские окружили участок на площади вокруг памятника Штефана чел Маре. Таким образом правоохранители обеспечили безопасность возложение цветов по случаю Дня независимости Молдовы.

При этом глава главного управления общественной безопасности генерального инспектора полиции страны Мариан Максиан призвал людей к порядку, предложив демонстрантам изменить временно место нахождения.

В ответ на действия полиции Майя Санду призвала активистов силой занять площадь в девять часов утра, когда, по ее словам, "узурпаторы и воры придут, чтобы осквернить памятник Штефану чел Маре". Андрей Нэстасе в свою очередь попросил вернуться на площадь людей, которые ушли после вчерашнего митинга, пишет издание.

Напомним, 26 августа вечером в центре Кишинева тысячи людей вышли на антиправительственный протест.

Как сообщал УРА-Информ, участники выступили против политики правительства, возглавляемог Демократической партией, лидером которой является контроверсионный миллиардер Владимир Плахотнюк.