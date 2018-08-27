Украину с визитом посетит глава МИД Канады Христя Фриланд

Она пробудет в Киеве с рабочим визитом до 29 августа. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, целью ее визита является поддержка украинско-канадского политического диалога.

Ожидается обсуждение вопросов взаимодействия на международной арене, в частности, по противодействию российской агрессии и дальнейшему укреплению особого партнерства", - сообщает

В дипломатическом ведомстве отметили, что 28 августа предусмотрены переговоры и совместная пресс-конференция министров иностранных дел Украины и Канады.

Кроме того, запланированы встречи Фриланд с руководством государства и руководителями ряда министерств.

Глава МИД Канады также примет участие в пленарном заседании XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, до конца марта 2019 года Канада предоставит Украине вещи для военных на сумму в семь миллионов долларов. Об этом заявмла министра обороны Канады Харджит Саджан.

Он также отметил, что преданность Канады не ограничивается только обучением военных: в рамках всеобъемлющей поддержки Украины, Канада уже предоставила ВСУ нелетального военного оборудования на более чем 16 миллионов долларов.