Украина показала, чем может топить вражеские корабли в Азовском море - ВИДЕО

Она способна точно поражать как наземные, так и морские цели. Соответствующее видео специалисты КБ "Луч" опубликовали в Facebook.

В 2016 году было объявлено о возможной разработке трех модификаций "Нептуна": корабельного, наземного и воздушного базирования.



Так, длина ракеты с ускорителем составляет чуть более пять метров.



В частности, "Нептун" предназначен для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп с водоизмещением до 5 тысяч тонн.

Максимальная дальность полета ракеты составляет до 300 км.

Как сообщал "УРА-Информ", чтобы покончить с боевиками ДНР и ЛНР, Донбасс нужно брать штурмом. Так считает президент фонда Jamestown Foundation Глен Ховард. По его словам подобный сценарий уже обсуждался в ЕС. Но спасти Донбасс могут только украинские военные.