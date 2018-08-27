14:30 27.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202244:roman_z

Украина показала, чем может топить вражеские корабли в Азовском море - ВИДЕО

Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" опубликовало видео с испытанием новой противокорабельной крылатой ракеты "Нептун".

Украина показала, чем может топить вражеские корабли в Азовском море - ВИДЕО

Она способна точно поражать как наземные, так и морские цели. Соответствующее видео специалисты КБ "Луч" опубликовали в Facebook.

В 2016 году было объявлено о возможной разработке трех модификаций "Нептуна": корабельного, наземного и воздушного базирования.
 
Так, длина ракеты с ускорителем составляет чуть более пять метров.
 
В частности, "Нептун" предназначен для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов из состава ударных групп с водоизмещением до 5 тысяч тонн.

Максимальная дальность полета ракеты составляет до 300 км.

Как сообщал "УРА-Информ", чтобы покончить с боевиками ДНР и ЛНР, Донбасс нужно брать штурмом. Так считает президент фонда Jamestown Foundation Глен Ховард. По его словам подобный сценарий уже обсуждался в ЕС. Но спасти Донбасс могут только украинские военные.


Поделиться
Читайте также:
 
В Харьковской области электричка насмерть сбила мужчина Спецслужбы РФ задержали еще одного крымского татарина В Лисичанске в частном доме прогремел взрыв, пострадала женщина - ФОТО В Киеве во вторник ряд станций метро изменят режим работы
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив