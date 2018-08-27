Украина передала Эрдогану список украинских политзаключенных, - Джемилев

Список передали через украинское посольство в Турции. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил лидер крымских татар Мустафа Джемилев,

По его словам, список уже передали, но точную дату сказать не могу. Где-то неделю назад это было.

Джемилев также отметил, что Эрдоган не называл никаких сроков, когда именно он будет говорить с президентом России Владимиром Путиным относительно освобождения украинских политзаключенных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал "говорить с Путиным".