20:59 27.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина передала Эрдогану список украинских политзаключенных, - Джемилев

Украина передала Турции список всех политических заключенных Кремля, о которых ранее просил президент Реджеп Эрдоган.

Украина передала Эрдогану список украинских политзаключенных, - Джемилев

Список передали через украинское посольство в Турции. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил лидер крымских татар Мустафа Джемилев,

По его словам, список уже передали, но точную дату сказать не могу. Где-то неделю назад это было.

Джемилев также отметил, что Эрдоган не называл никаких сроков, когда именно он будет говорить с президентом России Владимиром Путиным относительно освобождения украинских политзаключенных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских заключенных в российских тюрьмах, по поводу которых он пообещал "говорить с Путиным".


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