09:59 27.08.2018 | Политика | Новости
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Трамп запретил Белому дому публиковать некролог о героизме сенатора Джона Маккейна - СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать официальное заявление о смерти Джона Маккейна, в котором был высоко оценен героизм и жизнь сенатора.

Трамп запретил Белому дому публиковать некролог о героизме сенатора Джона Маккейна - СМИ

Как сообщает в понедельник, 27 августа, The Washington Post, американский президент сказал пресс-секретарю Белого дома Саре Сандерс и руководителю аппарата Джону Келли, что он предпочел бы выступить, не говоря хороших слов о Маккейне.

В результате заявление и вовсе не было выпущено, а Трамп лишь разместил информацию о смерти Маккейна.

Мои глубочайшие соболезнования и уважение семьи сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!, - написал Трамп в Twitter.

При этом Сандерс отказалась комментировать ситуацию. В то же время Марк Коралло, бывший представитель юридической команды Трампа и республиканский стратег, раскритиковал реакцию Трампа на смерть Маккейна, подчеркнув, что от президента следовало бы ожидать большего, особенно, если идет речь о настоящем американском герое.

Напомним, Джон Маккейн скончался 25 августа после продолжительной борьбы с раком. Прощание с сенатором пройдет в здании законодательной ассамблеи штата Аризона.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, сам Маккейн, который планировал собственные похороны, завещал не звать на прощальную церемонию Трампа, жестким критиком которого он был. Семья сенатора разделяет его позицию, потому Трампа на похорон не пригласили.

В то же время, по воле покойного, на похороны будут приглашены бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама. В предварительном порядке планируется, что администрация Трампа будет представлена на траурных мероприятиях вице-президентом Майклом Пенсом.


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