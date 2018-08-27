15:02 27.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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США и Украина почти договорились о передаче украинским ВМС двух катеров

США и Украина находятся на финальной стадии переговоров о бесплатной передаче Киеву американских катеров класса Айленд для усиления нашего флота в Черном и Азовском морях.

США и Украина почти договорились о передаче украинским ВМС двух катеров

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

Вместе с тем Чалый не уточнил детали ожидаемой договоренности, но подтвердил ранее обнародованную в СМИ информацию о том, что техника будет передана бесплатно. Ранее украинские СМИ сообщали, что Украине придется оплатить транспортировку катеров, которые были в использовании американского флота, а сейчас находятся на консервации.

Украинский посол отметил, что сейчас также ведутся переговоры и о покупке в США снайперских винтовок.

Как сообщал "УРА-Информ", Америка готова передать Украине катера береговой охраны типа "Island" для использования их в Черном море. В данное время, это пилотный проект. Однако, если удастся все успешно реализовать, то потом у Украины есть возможность получить другие виды вооружения.


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