США и Украина почти договорились о передаче украинским ВМС двух катеров

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый.

Вместе с тем Чалый не уточнил детали ожидаемой договоренности, но подтвердил ранее обнародованную в СМИ информацию о том, что техника будет передана бесплатно. Ранее украинские СМИ сообщали, что Украине придется оплатить транспортировку катеров, которые были в использовании американского флота, а сейчас находятся на консервации.

Украинский посол отметил, что сейчас также ведутся переговоры и о покупке в США снайперских винтовок.

Как сообщал "УРА-Информ", Америка готова передать Украине катера береговой охраны типа "Island" для использования их в Черном море. В данное время, это пилотный проект. Однако, если удастся все успешно реализовать, то потом у Украины есть возможность получить другие виды вооружения.