Спецслужбы РФ задержали еще одного крымского татарина

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелалов.

Сотрудники ФСБ России задержали мужчину около четырех утра при пересечении КПП "Армянск" из Крыма на материк.

В свою очередь журналист ATR Шевкет Наматуллаев заявил, что вместе с Мединовим в Херсон ехали другие пассажиры. Всех пропустили, а татрина без объяснения каких-либо причин задержали.

Как сообщал "УРА-Информ", в аннексированном Крыму у арестованного фигуранта "дела украинских диверсантов" Владимира Дудки ухудшилось состояние здоровья – начались проблемы с сердцем. В ФСБ России заявили, что 9 ноября задержали в аннексированном Севастополе очередных "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма.