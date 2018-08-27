Похороны сенатора Джона Маккейна состоятся 2 сентября

Его похоронят на территории Военно-морской академии в городе Аннаполис штат Мэриленд, которую он закончил в 1958 году. Церемония прощания с политиком пройдет 1 сентября. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на офис сенатора.

По данным журналистов до похорон гроб с телом Маккейна будет находиться в здании законодательного собрания Аризоны в Финиксе.

Вместе с тем, сам Маккейн, который планировал собственные похороны, завещал не звать на прощальную церемонию Трампа, жестким критиком которого он был.

Семья сенатора разделяет его позицию, потому Трампа на похорон не пригласили.

В то же время, по воле покойного, на похороны будут приглашены бывшие президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама. В предварительном порядке планируется, что администрация Трампа будет представлена на траурных мероприятиях вице-президентом Майклом Пенсом.

В распространении в воскресенье заявлении аппарата законодателя отмечается, что гроб с телом Маккейна в среду, 29 августа, будет находиться в помещении законодательного органа Аризоны в Финиксе, в четверг, 30 августа, в городской баптистской церкви пройдет панихида. Сенатор представлял Аризону в Конгрессе США в течение 35 лет.

После этого ему будут отданы государственные почести: в пятницу, 31 августа, гроб с телом выставят для прощания в центральной ротонде Капитолия, а национальная мемориальная служба пройдет в Кафедральном соборе Вашингтона в субботу, 1 сентября. Уже в воскресенье на территории Военно-морской академии в частном порядке пройдут похороны сенатора.

Напомним, катафалк с телом республиканца в сопровождении кортежа ранее покинул территорию его резиденции в Корнвилле передала телекомпания ABC. Далее колонна машин проследовала в направлении административного центра штата - Финикса.

Как сообщал УРА-Информ, сенатор Джон Маккейн, у которого в 2017 году был диагностирован рак мозга, умер на 82 году жизни.