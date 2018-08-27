16:55 27.08.2018 | Политика | Новости
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Пхеньян обвинил Вашингтон подготовке заговора

Одно из государственных изданий КНДР в воскресенье, 26 августа выступило с обвинениями в адрес Соединенных Штатов Америки; США обвинили в том, что те готовят заговор против Северной Кореи.

Пхеньян обвинил Вашингтон подготовке заговора

Попутно издание обвинило США в "лукавстве", сообщает Reuters.

Поводом для обвинения стала внезапная отмена президентом США Дональдом Трампом уже запланированного визита государственного секретаря США Майка Помпео в Пхеньян.

Стороны не могут достигнуть договоренностей: Помпео требует от КНДР начала безоговорочной и односторонней денуклеаризации, а Северная Корея, в свою очередь, согласна начать ее не раньше, чем США пойдут на существенные уступки.

Как сообщал "УРА-Информ", Ли Соль Чжу - это первая и единственная на данный мометнт жена Ким Чен Ына. Однако, мало кто знает детали супружеской жизни северокорейского диктатора и его избранницы. Некоторую информацию удалось раздобыть информационному агентству Reuters.


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